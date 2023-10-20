Россия запустила фейк о главе НБУ Пышном

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Враждебные ресурсы распространяют скриншоты "статьи" американского издания The American Insider о главе Национального банка Украины Андрее Пышном. Как отмечают пропагандисты, статья была куплена главой НБУ, поскольку содержит хвалебные отзывы о его работе в должности главы Нацбанка", - рассказывает ЦПД.

В Центре проанализировали, что сайт, на который ссылаются пропагандисты, является фейковым. ЦПД установил, что он был зарегистрирован в октябре 2023 года, а первые публикации датируются сентябрем. Кроме того, настоящее издание The American Insider использует домен org, тогда как на фейковом сайте используется "live".

"То есть никакой "заказной статьи" не существует. Этот вброс является продолжением информационной кампании по дискредитации Национального банка Украины", - говорится в сообщении ЦПД.