Россия запустила фейк, будто в Украине мобилизуют беременных

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"В Украине мобилизуют беременных, более того – для них разработали специальную форму", - пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на статьи украинских СМИ о новой форме для военнослужащих.

В Центре объяснили, что на самом деле украинские волонтеры действительно создают женскую военную форму, в том числе и для беременных. Однако это не значит, что беременных женщин мобилизуют.

"В Украине мобилизация женщин только добровольная. По информации заместителя министра обороны Маляр, в рядах ВСУ служат 42 тысячи женщин, 5 тысяч из них – на передовой. Если женщина беременеет во время службы, за 70 дней до родов она уходит в декретный отпуск. Также беременность является основанием для увольнения со службы по собственному желанию", - говорится в сообщении.