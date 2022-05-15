Россия запускала ракеты по Львовщине с Черного моря, вероятно с подлодок
Сегодня, 15 мая, утром из акватории Черного моря армия РФ нанесла несколько ракетных ударов по Львовской области
Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВСУ.
Две крылатые ракеты, которые летели на Львовщину, удалось сбить.
"Запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подлодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования ''Запад'' уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", – говорится в сообщении.
Стало відомо, що чотири ракети російських окупантів влучили в об’єкт військової інфраструктури, неподалік кордону з Польщею, у Яворівському районі. Голова Львівська ОВА Максим Козицький додає, об’єкт повністю зруйнований.
- Напомним, утром 15 мая жители Львовской области слышали взрывы. Около 04:30 последовал ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. Информация о погибших и травмированных уточняется.
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