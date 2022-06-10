Военный эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Российская Федерация и непризнанные псевдореспублики просто игнорируют правила ведения войны используют любой факт, который должен создать резонанс и запугать других людей брать оружие и защищать Украину. Подобная ситуация наблюдается с находящимися в плену защитниками Азовстали, в отношении которых должен был быть обмен при участии "Красного Креста". Мы видим существенные задержки и закулисные переговоры", - отметил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что российская сторона откровенно игнорирует положения Женевских конвенций, запрещающих какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных.

"Мы снова видим факты, когда правила ведения войны игнорируются. Поскольку к каждому из иностранцев, воевавших в Вооруженных силах Украины, а теперь получивших "приговор" в так называемой ДНР, существуют правила, которые не предусматривают их казнь, тем более какими-то непризнанными образованиями и неправомочными органами", - заметил Сергей Згурец.

Суд так называемой ДНР 9 июня приговорил к смертной казни трех иностранцев, которые служили в рядах Вооруженных сил Украины и с начала войны с Россией защищали Мариуполь от оккупантов. Приговор вынесли двум подданным Великобритании Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также подданному Королевства Марокко Брагиму Саадуну. Их признали "виновными в найме и совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного устройства ДНР". У них есть месяц на то, что обжаловать приговор.

В Великобритании считают, что это фиктивный приговор, совершенно не имеющий законности.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой ДНР относительно казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

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