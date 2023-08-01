Для долгой войны нет времени, ограничены средства, а сама Россия большая, но хрупкая конструкция. Напав на НАТО, кремлевское политбюро ставит Альянс перед выбором: напрямую включаться в войну с Россией или быстрее искать возможности договориться. Третьего в таком случае не дано. В Москве, конечно, рассчитывают на второе. Атакуя НАТО, кремлевцы сужают для лидеров блока выбор альтернатив и торопятся принимать решения.

В этом случае речь идет не о масштабном, а о символическом нападении. Для всего этого россиянам достаточно "вагнеровцев", а Беларусь как полигон – просто идеальный вариант.

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Возможно, в Москве рассчитывают, что сама угроза нападения "вагнеровцев" на Польшу или Литву может вынудить лидеров Альянса к более быстрому поиску компромиссов.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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