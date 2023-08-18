Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что 18 августа МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему объявили протест в связи с ничем не обоснованным решением Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдове.

В МИД РФ отметили, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдовских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны.

"Как ассиметричная ответная мера, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова", – заявили в сообщении.