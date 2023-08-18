Россия запретила въезд в страну ряду чиновников из Молдовы
Министерство иностранных дел России заявило, что запрещает въезд некоторым молдавским чиновникам в ответ на сокращение численности сотрудников посольства в Молдове
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что 18 августа МИД России вызвал посла Молдавии Лилиана Дария. Ему объявили протест в связи с ничем не обоснованным решением Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдове.
В МИД РФ отметили, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдовских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны.
"Как ассиметричная ответная мера, в РФ закрыт въезд ряду официальных лиц Республики Молдова", – заявили в сообщении.
- Ранее Молдова выслала 18 дипломатов и 27 сотрудников техперсонала посольства России в Кишиневе. Таким образом, в посольстве остаются 10 дипломатов и 15 технических сотрудников.
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