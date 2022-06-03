Заявление с перечнем подсанкционных лиц обнародовал МИД РФ.

"В ответ на очередные антироссийские персональные санкции... на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающих ультранационалистические силы в Украине, а также высшие военные чиновники", - заявил МИД.

Большинство из них – представители украинской диаспоры, члены Канадского украинского конгресса, Всемирного конгресса украинцев и Украинского кредитного союза.

Также заместители министра обороны и генштаба войск Канады.

20 мая Канада расширила перечень санкций в отношении России. В ответ на это в конце мая въезд в Россию был запрещен 26 гражданам Канады, среди которых супруга канадского премьер-министра Софи Трюдо.

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