Россия запретила экспорт нефти странам, которые ввели ценовой потолок на нее
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о санкционных мерах в ответ на установку ценового потолка на российскую нефть
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.
Согласно указу, Путин запретил продажу нефти странам, которые установили ценовой потолок или используют в контрактах механизмы фиксации предельной цены.
Отмечается, что поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании специального решения Путина, мониторинг будет вести Минэнерго России.
Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.
- 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ. В тот же день Россия заявила , что считает планы Евросоюза по введению максимальной стоимости газа неприемлемыми и пообещала подготовить ответ.
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