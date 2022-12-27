Россия запретила экспорт нефти странам, которые ввели ценовой потолок на нее

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно указу, Путин запретил продажу нефти странам, которые установили ценовой потолок или используют в контрактах механизмы фиксации предельной цены.

Отмечается, что поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании специального решения Путина, мониторинг будет вести Минэнерго России.

Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.

19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ. В тот же день Россия заявила , что считает планы Евросоюза по введению максимальной стоимости газа неприемлемыми и пообещала подготовить ответ.

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