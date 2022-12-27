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Россия запретила экспорт нефти странам, которые ввели ценовой потолок на нее

27 декабря, 2022 вторник
19:09
Экономика Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о санкционных мерах в ответ на установку ценового потолка на российскую нефть

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно указу, Путин запретил продажу нефти странам, которые установили ценовой потолок или используют в контрактах механизмы фиксации предельной цены.

Отмечается, что поставки российских нефти и нефтепродуктов в страны, которые ввели потолок цен, будут возможны только на основании специального решения Путина, мониторинг будет вести Минэнерго России.

Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля 2023 года.

  • 19 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на газ. В тот же день Россия заявила , что считает планы Евросоюза по введению максимальной стоимости газа неприемлемыми и пообещала подготовить ответ.

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Мир
Россия
Владимир Путин
санкции против России
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