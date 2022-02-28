"Россия запрещает говорить об убитых на войне с Украиной": постпред Украины в ООН на Совбезе озвучил потери российских военных за три дня

Об этом сообщает Укринформ.



"Кислица отметил, что в России запрещено говорить об убитых на этой войне. Он проинформировал, что по состоянию на 27 февраля потери российских военных составили 4 300 человек личного состава и более 200 военных взято в плен", - передает издание.



Кроме того, Кислица сообщил, что Украина открыла "горячую линию" для родственников российских военных, желающих узнать о своих родных погибших. Дипломат рассказал, что в течение первого часа работы линии поступило около сотни звонков. Однако в России эту линию и специальный сайт закрыли.



Как сообщалось ранее, окупанты заняли Бердянск и прекратили движение на Киев с запада, украинские военные отбили Волноваху и удерживают Мариуполь.