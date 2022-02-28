"Россия запрещает говорить об убитых на войне с Украиной": постпред Украины в ООН на Совбезе озвучил потери российских военных за три дня
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности организации назвал количество военных, которые Российская Федерация потеряла за три дня войны против Украины
Об этом сообщает Укринформ.
"Кислица отметил, что в России запрещено говорить об убитых на этой войне. Он проинформировал, что по состоянию на 27 февраля потери российских военных составили 4 300 человек личного состава и более 200 военных взято в плен", - передает издание.
Кроме того, Кислица сообщил, что Украина открыла "горячую линию" для родственников российских военных, желающих узнать о своих родных погибших. Дипломат рассказал, что в течение первого часа работы линии поступило около сотни звонков. Однако в России эту линию и специальный сайт закрыли.
- Как сообщалось ранее, окупанты заняли Бердянск и прекратили движение на Киев с запада, украинские военные отбили Волноваху и удерживают Мариуполь.
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