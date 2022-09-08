Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает CNN.

"Я думаю, что если сейчас сделать шаг назад, то трудно рассматривать результаты войны - результаты Путина, как нечто иное, чем провал на сегодняшний день", - заявил Бернс.

По словам директора ЦРУ, война против Украины продемонстрировала слабость российской армии и принесла России большой ущерб.

"Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного времени", – добавил Бернс.

Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, 8 сентября авиация ВСУ совершила более 12 ударов, поразив 2 взводных опорных пунктов, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 ЗРК врага, а ПВО уничтожили 2 БпЛА.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на авиабазе Рамштайн в Германии рассказал, что ВСУ уничтожили более 400 российских целей с помощью реактивных систем HIMARS.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Рамштайне 8 сентября, что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $675 млн, включающий ракетные, артиллерийские и противотанковые средства.

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