"Россия заплатит" - проект для сбора информации о материальном ущербе, причиненном РФ, - детали от Нефедова

Экономист сделал это в эфире Еспресо.TV.



"Проект, который инициировала Киевская школа экономики в сотрудничестве со многими государственными органами, ориентирован на то, чтобы собрать качественную аналитику по тому, что разрушено в результате агрессии России. Это нужно для того, чтобы размещать беженцев, понимать, сколько у нас есть свободных мощностей медицинской или образовательной систем. Вторая цель - восстановление. Мы должны понимать, какое количество средств должно быть собрано в бюджете или международными организациями для восстановления экономики, конкретных отраслей или объектов инфраструктуры. Насколько пострадал бизнес и как помочь ему возобновить свою деятельность", - отметил Нефедов.



Экс-министр проотметил, что третья цель проекта – репарации, ведь Российская Федерация должна заплатить за свою агрессию, поэтому мы должны готовиться к судебным искам, собирать всю информацию, чтобы как можно быстрее пройти судебную бюрократию.



"Если говорить об информации, которую мы собираем, то есть 3 направления, в которых работает государство. Первое - наше, о материальном ущербе. Что пострадало в частной, государственной или собственности бизнеса от мародерства, обстрелов, ракетных и бомбовых ударов России. Второе - Гаага, военные преступления, нарушение правил войны. Это история индивидуальной уголовной ответственности российских военных и политиков, которые отдавали приказы бомбить больницы, зная, что там нет военных объектов. Третий - нарушения прав человека. Индивидуальные иски со стороны людей, получивших ранения, потерявших близких людей, членов семьи, которые были депортированы на территорию России, что мы видим на Востоке Украины", - отметил Максим Нефедов.

Напомним, в блокадном Мариуполе около 100 тыс. заложников. Без еды, воды, лекарств в нечеловеческих условиях, – Зеленский.

Российские военные захватчики разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле, стоимость которой оценивается в 6 млн евро .