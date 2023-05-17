Россия заморозила банковские счета дипмиссии Финляндии в стране

Об этом пишет Yle , ссылаясь на министерство иностранных дел.

"Ситуация серьезная, и обстоятельства произошедшего выясняются", - заявили в пресс-службе МИД.

Дипломаты уточнили, что о ситуации стало известно в конце апреля. С тех пор Финляндия ведет диалог с российскими властями, глава МИД Пекка Хаависто на пресс-конференции уточнил, что официального объяснения с российской стороны пока не поступало.

Он объяснил, что из-за заморозки счетов возникли сложности с оплатой аренды и электричества. Сейчас диппредставительства вынуждены использовать альтернативные способы оплаты.

В России работают посольство Финляндии в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Отделение генконсульства в Петрозаводске и Мурманске МИД Финляндии закрыло в начале года.

Хаависто заявил, что, несмотря на эту ситуацию, финские ведомства в РФ закрывать не будут.