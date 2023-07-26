Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Россия заминировала подходы к украинским портам и может атаковать гражданские корабли, - США

Россия заминировала подходы к украинским портам и может атаковать гражданские корабли, - США

26 июля, 2023 среда
02:48
Война с Россией

Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам с тем, чтобы взорвать гражданские суда и позже обвинить в этом Украину

Об этом заявила временно поверенная по делам США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ во вторник, посвященного российскому ракетному террору против Украины, сообщает Укринформ.

"На прошлой неделе Соединенные Штаты поделились с международным сообществом информацией с предупреждением, что Россия намерена расширить атаки на украинские зерновые объекты. Россия именно так и сделала. Мы считаем, что Россия может совершить атаки на гражданское судоходство в Черном море. По нашей информации, Россия установила дополнительные морские".

Американская сторона считает, что это "скоординированные усилия России, чтобы оправдать любые атаки на гражданские суда в Черном море, а затем обвинить в них Украину".

"Осудя Россию за бомбардировку украинских портовых городов и экспортной инфраструктуры, мы должны оставаться бдительными по поводу того, как Россия пытается расширить конфликт и продолжать обвинять других в своих недобросовестных действиях", - заявила Брукер.

В своем выступлении представительница США осудила атаки России на украинские порты и инфраструктуру экспорта зерна, осуществляемого после выхода из важной для продовольственной безопасности мира Черноморской зерновой инициативы.

Также Брукер осудила ракетные обстрелы центра Одессы и повреждения по меньшей мере 29 исторических памятников, включая Спасо-Преображенский собор Украинской православной церкви, "которая канонически подчинена Московскому патриархату – той же церкви, которую Россия якобы защищает".

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

25 июля ГУР обнародовал доклад руководству РФ, где указаны технологии, которые использовали для препятствования экспорту зерна из Украины, что свидетельствует о целенаправленном срыве "зернового соглашения".

В тот же день в Госдепе США на фоне обстрелов Одессы и дунайской инфраструктуры заявили , что РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море на корабле в международных водах.

экспорт зерна
США
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Цінь Ган
25 июля, 2023 вторник
Главу МИД Китая, который месяц не появлялся на публике, уволили с должности
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
25 июля, 2023 вторник
"Днепр-1" - "Панатинаикос": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
генератори
25 июля, 2023 вторник
"Зима может быть более сложной, чем прошлая": эксперт по энергетике призвал украинцев готовить павербанки и генераторы
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.77
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
26 июля
03:44
Неутешительные результаты: Зеленский сообщил предварительные выводы проверки военкомов
03:16
Ключевые банки Молдовы отказались от российской системы денежных переводов
02:20
Пес Байдена десять раз кусал спецагентов, один из них попал в больницу, - Politico
01:52
Литва заявила, что пять балтийских портов готовы присоединиться к экспорту зерна
01:24
Лига чемпионов: результаты первых матчей второго квалификационного раунда
00:56
У самолета "Аэрофлота" на лету отказал двигатель: борт экстренно сел в Москве
00:28
Суд присяжных объявил вердикт по делу о масштабных терактах 2016 года в Брюсселе
00:03
Партнеры выделят Украине $244 млн и спецтехнику для гуманитарного разминирования, - Свириденко
2023, вторник
25 июля
23:35
Эксклюзив
ФСБ
К ударам беспилотниками по Москве может быть причастна ФСБ, - британский полковник Грант
23:01
Зеленский: хорошие новости о применении дронов будут чаще, обороне нужны все – от "Мавиков" до морских и ударных
22:54
"Днепр-1" проиграл "Панатинаикосу" в квалификации Лиги чемпионов
22:16
Обстрел Константиновки Россией: в больнице умерла раненая девочка
21:49
Эксклюзив
Глен Грант
Путин пытается отделить Украину от поддержки Запада, используя проплаченных политиков, - британский полковник Грант
21:24
Елка на вокзал Киева за 720 тыс. грн: чиновнице Укрзализныци объявили подозрение в злоупотреблении
21:00
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ постепенно двигаются к освобождению Бахмута, давление на южный фланг города продолжается. Колонка Сергея Згурца
20:55
Эксклюзив
Нерешительность Запада побуждает Путина повышать ставки, – дипломат Чалый
20:51
В Дании протестующие сожгли Коран у посольств Египта и Турции
20:34
Пентагон
Снаряды для Patriot и HIMARS, авиаракеты Hydra-70, БТР Stryker: США объявили пакет помощи Украине на $400 млн
20:07
В ООН опровергли заявление РФ, будто удар по колонии в Оленовке нанесли ракетой HIMARS
20:03
OPINION
…Кто купался голым?
20:00
На аукционе за $50 тыс. продали редкую пару кроссовок от Apple
19:49
ЧВК Вагнера
В Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями, - Белорусский Гаюн
19:46
Обновлено
Бывший одесский военком Борисов был арестован с правом внесения залога
19:23
ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 7 дронов, — Генштаб
19:23
В Греции упал самолет, тушивший лесные пожары: оба пилота погибли
19:00
Обзор
Победные новости 517-го дня войны: Мураеву сообщили о подозрении в госизмене, а ВСУ "минуснули" российский вертолет
18:54
Горбунов заявил, что откажется от государственных 33 млн грн на съемки сериала "СМТ Ингулец"
18:39
На Венецианском кинофестивале состоится премьера фильма "Навсегда-Навсегда" украинского режиссера Бурячковой
18:29
Обновлено
В России "суд" продлил арест до 13 ноября 18 бойцам батальона "Айдар"
18:25
Эксклюзив
Многие украинцы лишены права на правосудие, - заместитель председателя правоохранительного комитета Рады Осадчук
18:16
Суд арестовал на два месяца без права внесения залога нардепа от ОПЗЖ Пономарева
18:06
OPINION
Минкульт как министерство слабости
18:04
В большинстве регионов Украины станет прохладнее, ожидаются дожди: прогноз погоды на 26 июля от Натальи Диденко
18:03
Обновлено
Алексей Навальный
Навальный и Ходорковский назвали террориста Гиркина "политическим заключенным"
18:02
Новости компаний
Театр компании Ferrexpo собирает деньги на ВСУ и планирует привезти спектакль в Киев
17:52
МИД Молдовы вызвал посла РФ из-за журналистского расследования о шпионаже за властями страны
17:45
Спасем жизнь наших защитников: срочный сбор на авто для военных
17:40
"Начинаем подготовку плана взаимосовместимости с НАТО": Зеленский провел совещание с представителями парламента и правительства
17:18
День идей в Одессе посвятили вопросам возрождения украинского бизнеса
17:12
В Нидерландах судья, пытавшаяся повлиять на дело MH17, ушла в отставку
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV