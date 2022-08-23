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Россия заманивает "добровольцев" на войну в Украину большими деньгами, - ISW

23 августа, 2022 вторник
05:09
война с Россией

Россия продолжает формировать новые так называемые добровольческие отряды, в том числе в Приморском крае, обещая надбавки и зарплаты более чем в $3 тыс.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупационные чиновники в Запорожской области замаскированно провозгласили независимость региона от Украины, ложно выдавая граждан Украины, въезжающих в оккупированный регион, как временных искателей убежища.

Так называемый председатель Запорожской областной оккупационной администрации Евгений Балицкий подписал распоряжение, согласно которому граждане Украины, прибывающие на оккупированную Запорожскую область, признаются лицами, которые ищут временное убежище в соответствии с российским законодательством.

ISW согласно собранным данным сообщает, что российские войска совершили локализованные боевые атаки к юго-западу и юго-востоку от Изюма.

Кроме того, оккупанты продолжали наземные атаки к юго-востоку от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.

Захватчики продолжали попытки продвижения с северной и западной окраин Донецка и совершили ограниченные наземные удары к юго-западу от Донецка.

По данным института, российские войска добились незначительных успехов на направлении Николаев-Херсон.

Военные аналитики отмечают, что украинская разведка заявила, что с 1 сентября в ЛНР начнут "общую мобилизацию".

Тем временем украинские партизаны продолжали атаковать российские войска в оккупированном Мелитополе.

В регионах России продолжили формировать новые так называемые добровольческие отряды и вербовать добровольцев в российские спецслужбы.

Приморский край 22 августа объявил о формировании нового ремонтно-обслуживающего добровольческого батальона "Арсеньевский".

Батальон сосредоточится на эвакуации поврежденной военной техники, ее ремонте и возвращении на передовую.

Согласно данным росСМИ, по состоянию на 22 августа батальон уже набрал 140 из 280 запланированных добровольцев.

Приморский край предложил новобранцам в возрасте от 18 до 60 лет одноразовую надбавку за вступление в армию в размере 300 тыс. рублей (около 4 980 долларов США) и месячную зарплату в размере 200 тыс. рублей (около 3 320 долларов США).

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Россия
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