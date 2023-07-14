Об этом сообщило российское пропагандистское новостное агентство ТАСС.

В российском правительстве заявили, якобы такое решение является "ответом на недружественные антироссийские действия Варшавы".

"В результате недружественных действий правительства Республики Польша, которые носят антироссийский характер, сделаны шаги, направленные на незаконное изъятие российской дипломатической недвижимости на польской территории. Существенно сокращено дипломатическое присутствие России в Польше, – цитирует пресс-службу российского правительства агентство "Интерфакс" .

В российском правительстве добавили, мол, решение закрыть консульское учреждение Польши в Смоленске "разрешило восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польше – в России".

В министерство иностранных дел РФ также вызвали посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского, которому вручили ноту с уведомлением о закрытии польского консульского агентства в Смоленске.

Послу Польши в российском МИД заявили, что "линия Варшавы, вышедшая за все цивилизованные рамки, агрессивная по отношению к нашей стране, включает провокационные выходки в адрес аккредитованных в Польше российских дипломатов, захват российской дипломатической недвижимости и хищение денежных средств посольства России, вынуждает к комплексу мер в ответ".

Реакция Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что "польское правительство примет соответствующие решения".

"Постоянно мы получаем информацию об агрессивных дипломатических действиях со стороны РФ, о провокациях. Мы поддерживаем контакт с польскими дипломатами, которые находятся на территории РФ, чтобы помогать живущим там полякам. Именно для этого работают консульства. Если Россия начнет ликвидировать наши учреждения, мы будем отвечать взаимностью", – цитирует Моравецкого польское радио.

Чем занималось консульское учреждение в Смоленске и какую причину его закрытия называет РФ

Консульское учреждение в Смоленске было создано после авиакатастрофы 2010 года. Она преимущественно опекала польские мемориальные места, в частности польское военное кладбище в Катыни, оказывала консульскую поддержку польским паломникам, прибывавшим в Смоленск и Катынь.

Формальной причиной, по которой закрыли консульское учреждение в Смоленске, в российском правительстве назвали события весны этого года в Варшаве. 29 апреля 2023 года власти столицы Польши вернули себе здание на улице Келецкая, 45 в Варшаве. В Польше отмечалось, что посольство России заняло ее незаконно. В здании ежедневно действовала русская средняя школа, где обучались дети дипломатов и военных.

В настоящее время в Москве действует посольство Польши и консульский отдел при нем, а также генеральные консульства в Иркутске, Санкт-Петербурге и Калининграде.