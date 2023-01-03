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OPINION

Россия закроется как коробочка, превратившись в "День опричника"

Валерий Пекар
3 января, 2023 вторник
14:01
Мнение

Нынешняя империя зла управляется отвратительными стариканами, в ней нет места никакой энергии молодости

Российская империя столетней давности управлялась геронтократами, покрытыми мхом стариканами, но в ней созревало преимущественно молодое революционное движение.

Империя зла под названием СССР руководствовалась геронтократами, покрытыми мхом стариганами, но все же культивировала в себе молодежную романтику, комсомольцев, новые песни, энергию жизни и всякое подобное – фальшивое, но оно было.

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Нынешняя империя зла руководствуется отвратительными стариканами, в ней нет места никакой энергии молодости, нет новых лиц или новых песен – только такие же старые покрытые мхом персонажи

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Нынешняя империя зла руководствуется еще более отвратительными стариканами, но в ней нет места никакой энергии молодости, нет новых лиц или новых песен – только такие же старые покрытые мхом персонажи, среди которых Кобзон выглядел бы не самым старым, а энергии жизни не осталось совсем – только энергия смерти, царство зомби. Все молодое и живое просто убегает или прячется. Будущего нет – только прошлое.

Такая система не может долго существовать, она разразится даже несмотря на экономические или военные факторы.

Или же закроется как коробочка, превратившись в "День опричника".

Источник

Об авторе. Валерий Пекарь, преподаватель Киево-Могилянской академии

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