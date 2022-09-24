Россия закроет границы на выезд, - СМИ
Россия закроет государственные границы уже 28 сентября, это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины
Об этом заявили журналисты российского YouTube-канала "Хородковский Live".
Отмечается, что запрет на выезд из РФ должен вступить в силу с 28 сентября. В частности, выезд будет запрещен для всех мужчин и женщин, которые могут попадать под мобилизацию. По данным журналистов, соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы и также принят быстро.
В ролике отмечается, что несколько российских регионов уже запретили выезд военнообязанных за пределы города или области.
Как добавляют журналисты, ограничительные меры введены в Амурской, Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Ростовской, Свердловской, Тверской, Челябинской областях, а также в Северной Осетии, Дагестане, Татарстане и Якутии.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации. Позже на сайте Кремля появился соответствующий указ.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы бегущим от мобилизации россиянам.
- Казахстан также заявил, что не будет предоставлять убежище россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
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