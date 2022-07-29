Об этом сообщается в расследовании агентства Reuters .

Спецагенты сумели подкупить чиновников и подготовили почву для бескровного захвата Чернобыля.

"Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода. войск", - говорится в расследовании Reuters.

В обмен на деньги украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины на севере Киевщины.

Ранее сообщалось о более 2,5 млрд грн ущерба в Чернобыльской зоне в результате российского вторжения.

За время оккупации Чернобыльской АЭС захватчики убили 9 работников станции, еще 5 похитили, а также уничтожили или украли 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, почти все средства пожаротушения и программное обеспечение.

6 июля Чернобыльская АЭС получила подтверждение об официальном переходе в парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций.

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