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Главная война с Россией Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters

Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters

29 июля, 2022 пятница
04:55
война с Россией

Российский агрессор сумел захватить ЧАЭС не случайно, а благодаря своим спецагентам, отправленным в Чернобыль еще в ноябре 2021 года

Об этом сообщается в расследовании агентства Reuters .

Спецагенты сумели подкупить чиновников и подготовили почву для бескровного захвата Чернобыля.

"Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода. войск", - говорится в расследовании Reuters.

В обмен на деньги украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины на севере Киевщины.

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Украина
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