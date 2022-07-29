Россия захватила Чернобыль благодаря агентам, которых отправила туда еще в 2021 году, - Reuters
Российский агрессор сумел захватить ЧАЭС не случайно, а благодаря своим спецагентам, отправленным в Чернобыль еще в ноябре 2021 года
Об этом сообщается в расследовании агентства Reuters .
Спецагенты сумели подкупить чиновников и подготовили почву для бескровного захвата Чернобыля.
"Источник, непосредственно знакомый с планом вторжения, сообщил, что в ноябре 2021 года Россия начала посылать в Украину агентов разведки под прикрытием, которым поручено установить контакты с должностными лицами, ответственными за безопасность Чернобыльской АЭС. Целью агентов было обеспечить отсутствие вооруженного сопротивления после прихода. войск", - говорится в расследовании Reuters.
В обмен на деньги украинские чиновники передали российским шпионам информацию о военной готовности Украины на севере Киевщины.
- Ранее сообщалось о более 2,5 млрд грн ущерба в Чернобыльской зоне в результате российского вторжения.
- За время оккупации Чернобыльской АЭС захватчики убили 9 работников станции, еще 5 похитили, а также уничтожили или украли 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, почти все средства пожаротушения и программное обеспечение.
- 6 июля Чернобыльская АЭС получила подтверждение об официальном переходе в парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.07
Покупка 39.07Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 39.3Продажа 40.56
- Актуальное
- Важное