Россия заказала у Ирана 2400 "шахидов", - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время обращения к лидерам G7.

"Со вчерашнего дня врагом применено уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские "шахиды". И каждые десять минут я получаю сообщение о применении врагом иранских "шахидов"... Плюс 28 запусков сегодня российских ракет. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера", – сообщил президент Украины.

Зеленский добавил, что одних только "шахидов", по данным разведки, Россия заказала в Иране 2400 единиц.

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