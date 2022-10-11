Россия заказала у Ирана 2400 "шахидов", - Зеленский
Украинская разведка сообщает, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид"
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время обращения к лидерам G7.
"Со вчерашнего дня врагом применено уже более сотни крылатых ракет и десятки разных беспилотников, включая иранские "шахиды". И каждые десять минут я получаю сообщение о применении врагом иранских "шахидов"... Плюс 28 запусков сегодня российских ракет. И это только за это утро. И 84 ракеты за вчера", – сообщил президент Украины.
Зеленский добавил, что одних только "шахидов", по данным разведки, Россия заказала в Иране 2400 единиц.
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