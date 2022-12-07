Об этом со ссылкой на источники в ООН сообщает Zeit .

"Мы знаем, что Иран планирует значительно увеличить поставки беспилотных ракет и ракет в Россию", - пишет издание.

Таким образом, Россия хочет пополнить запасы вооружения несколькими сотнями снарядов и дронов.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они, бесспорно, есть в книгах заказов", - сказал источник в Нью-Йорке.

6 декабря спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил предположение, что в российской армии закончилась первая партия иранских боевых беспилотников "Shahed-136".

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