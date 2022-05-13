Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Потом мы видим, как эти люди, которые были вынуждены выехать из Мариуполя в Россию, попадают странным образом в поселок Врангель, который в трех часах езды от Владивостока. Между тем местный губернатор сообщает, что там ожидают еще 2 тысячи таких людей", – сказал Гармаш.



Журналист подчеркнул, что в России не хватает демографического и трудового ресурса на определенных территориях, которые давно пустуют, особенно Сибирь. Именно для этого сейчас российские оккупанты используют украинцев.

"Украинцы всегда были для россиян "материалом", который заселяет Сибирь. Ничего не изменилось за множество веков…", – добавил он.

Из-за некомпетентных действий оккупантов по инфраструктуре Мариуполя, город и море возле него идут к волне гуманитарной катастрофы

к волне гуманитарной катастрофы В Мариуполе оккупанты планируют 15 мая провести "референдум" по "присоединению" города к России в составе ОРДЛО

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