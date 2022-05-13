Россия заинтересована в том, чтобы выживать мариупольцев на свою территорию, — это недостающий РФ трудовой ресурс, — журналист Гармаш
Журналист Сергей Гарман убежден, что оккупанты намеренно создают в Мариуполе такие условия, чтобы украинцы были вынуждены выезжать в РФ, где их используют для заселения пустых территорий
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Потом мы видим, как эти люди, которые были вынуждены выехать из Мариуполя в Россию, попадают странным образом в поселок Врангель, который в трех часах езды от Владивостока. Между тем местный губернатор сообщает, что там ожидают еще 2 тысячи таких людей", – сказал Гармаш.
Журналист подчеркнул, что в России не хватает демографического и трудового ресурса на определенных территориях, которые давно пустуют, особенно Сибирь. Именно для этого сейчас российские оккупанты используют украинцев.
"Украинцы всегда были для россиян "материалом", который заселяет Сибирь. Ничего не изменилось за множество веков…", – добавил он.
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