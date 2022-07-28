Россия заинтересована в переговорах, ведь она захватила максимум территории, которую в дальнейшем будет терять, - дипломат Хара
Эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара считает, что Россия заинтересована в переговорах, ведь в настоящее время страна-агрессорка захватила максимум территории, которую в дальнейшем будет только терять
Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Россия заинтересована в переговорах, ведь сейчас максимум того, что россияне захватили и способны удержать. Дальше Российская Федерация будет только терять оккупированную территорию, людей и технику, которые страна-агрессорка и так не считает", - отметил Хара.
Эксперт добавил, что Украина вскоре освободит оккупированные Россией территории.
"Сейчас с помощью HIMARS и украинского героизма мы создаем предпосылки для того, чтобы освободить Юг Украины и выбросить россиян в море. На Востоке ситуация более сложная, но РФ как-то эскалировать ситуацию и захватить большую территорию не способна", - отметил Александр Хара.
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