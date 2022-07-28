Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Россия заинтересована в переговорах, ведь сейчас максимум того, что россияне захватили и способны удержать. Дальше Российская Федерация будет только терять оккупированную территорию, людей и технику, которые страна-агрессорка и так не считает", - отметил Хара.

Эксперт добавил, что Украина вскоре освободит оккупированные Россией территории.

"Сейчас с помощью HIMARS и украинского героизма мы создаем предпосылки для того, чтобы освободить Юг Украины и выбросить россиян в море. На Востоке ситуация более сложная, но РФ как-то эскалировать ситуацию и захватить большую территорию не способна", - отметил Александр Хара.

14 июля замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, но выдвигает к нему ряд условий, среди которых уже нет так называемых денацификации и демилитаризации.

18 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что возобновление мирных переговоров с Россией возможно только после ее поражения на фронте.

19 июля дипломат Роман Бессмертный выразил мнение, что Россия хочет посадить Украину за стол переговоров, ведь мы находимся на грани перелома хода боевых действий.

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