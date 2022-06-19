Россия заинтересована в переговорах, чтобы иметь время подготовить резервы, – журналист Гармаш
Журналист, представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что России выгодны переговоры с Украиной, потому что у них возник кризис на фронте
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Так называемая вторая армия мира сосредоточила все силы в Северодонецке и не может продвигаться. Это стыд перед всем миром. Они заинтересованы в переговорах, чтобы давить и перегруппировываться. Подготовить резервы, окопаться во вторую или в третью линию обороны на Юге", - подчеркнул журналист.
Также Сергей Гармаш добавил, что России необходима пауза в войне.
"Мы слышим эти заявления с первого дня вторжения. Они хотят, чтобы Украина признала ситуацию де-факто. То есть, контроль Россией тех территорий, которые она уже оккупировала в Украине", - напомнил журналист.
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