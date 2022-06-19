Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Так называемая вторая армия мира сосредоточила все силы в Северодонецке и не может продвигаться. Это стыд перед всем миром. Они заинтересованы в переговорах, чтобы давить и перегруппировываться. Подготовить резервы, окопаться во вторую или в третью линию обороны на Юге", - подчеркнул журналист.

Также Сергей Гармаш добавил, что России необходима пауза в войне.

"Мы слышим эти заявления с первого дня вторжения. Они хотят, чтобы Украина признала ситуацию де-факто. То есть, контроль Россией тех территорий, которые она уже оккупировала в Украине", - напомнил журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не намерена идти на территориальные уступки России ради мира

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией могут состояться только при условии полного вывода ее войск с территории Украины.

Глава украинской переговорной группы по РФ нардеп от "Слуги Народа" Давид Арахамия заявил, что Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа 2022 года

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