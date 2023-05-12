Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Россияне НАТО уже провоцируют. Все инциденты случаются не просто так. Списывать на случайность ракету, пролетевшую на 300 км от границы с Беларусью в Польше, инцидент с польским самолетом над Черным морем, где была провокация, нельзя. Как и информацию от скандинавских государств, Россия готовит ряд терактов и провокаций против объектов инфраструктуры и подводных кабелей в Балтийском море. Еще к этому можно добавить масштабную провокацию - потенциальное размещение ядерного оружия в Беларуси", - отметил он.

Мусиенко добавил, что идет проверка реакции НАТО.

"Я думаю, Россия так или иначе заинтересована спровоцировать какой-либо конфликт с НАТО на территории Беларуси. Чтобы под предлогом недопущения великой мировой войны с Путиным сели за стол переговоров и начали выслушивать его условия, ультиматумы и так далее. Они видят через эскалацию шаги к деэскалации - это для многих парадоксальная, помешанная, непонятная логика. Я вполне склонен верить, что они могут к этому стремиться", - сказал эксперт.

Он добавил, что не видит намерения у кремлевского руководства закончить войну, есть намерение продолжать.

"Продолжать против Украины - они использовали все возможные карты из козырей для эскалации, кроме ядерного оружия. Попытка расшатать ситуацию очевидна, это сыграет с ними злую шутку - наивно думать, что они смогут контролировать процесс и все пойдет по их сценарию. Очень много за это время их сценарии были сломаны - так будет и в этом случае", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт оценил реакцию НАТО на провокацию РФ.

"НАТО пока реагирует ненадлежаще, но альянс встал на мощные и быстрые рельсы – принимает ряд решений, пока на уровне доктринальных документов и перемещения войск. Я думаю, что НАТО прекрасно осознает возможность столкновения и инцидентов с РФ. Нужно готовиться к несколько иной реакции, кроме как высказывания беспокойств", - подытожил эксперт.