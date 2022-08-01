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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия заинтересована "поджечь" Балканы, но она не имеет влияния, - политолог-международник Воля
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Россия заинтересована "поджечь" Балканы, но она не имеет влияния, - политолог-международник Воля

1 августа, 2022 понедельник
13:46
война с Россией

Политолог-международник Владимир Воля считает, что месседжи о войне на Балканах разгоняются сербскими деятелями, работающими на Россию

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация не перерастает в войну. Россия не имеет влияния на Балканах, как было раньше. Россия имеет в Сербии политическое влияние в некоторых силах, но Сербия движется в ЕС. Она дергается между Россией и Западом", - отметил Воля.

Политолог-международник также добавил, что на Балканах есть активный игрок – это Турция. За время президентства Эрдогана турецкое влияние возросло на Балканах.

"Никто не упомянул позицию Турции. На территории Сербии есть мусульманские общины, которые поддерживаются Турцией. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул важность недопущения эскалации. Сербия и Косово не пересекут красные линии. Ситуация по-прежнему выглядит нерешенной. России было бы интересно "поджечь" Балканы, но сейчас у нее все меньше влияния", – объяснил Воля.

  • В воскресенье, 31 июля 2022 года, полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность.
  • На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан , а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит" . На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, сказав, что будет вмешиваться, "если стабильность региона окажется под угрозой".

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