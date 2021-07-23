Россия задолжала Аргентине более 18 млн доз вакцины: контракт на поставки может быть расторгнут

Об этом сообщила советник президента Аргентины Сесилия Никколини, передает ЛИГА.Новости .



Россия "должна" в Аргентине более 18 млн доз вакцины Sputnik V, из-за чего контракт на поставку может быть официально расторгнут.

Схема Sputnik V предусматривает два компонента, которые отличаются и не являются взаимозаменяемыми, в отличие от большинства других вакцин от COVID-19.

"Нам срочно нужен второй компонент. На данный момент контракт рискует быть официально расторгнут", - говорится в сообщении.



В письме говорится, что вторые дозы нужны стране срочно - их ждут миллионы тех, кто получил первую.

По словам Никколини, аргентинские власти понимает, что Россия переживала "производственные трудности", но прошло семь месяцев с начала поставок, и в Аргентину начали поступать вакцины от других стран - по графику и на регулярной основе.

Кроме Sputnik V, в Аргентине применяют вакцины AstraZeneca и Sinopharm. Также несколько дней страна получила от США вакцину Moderna.