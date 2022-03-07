Россия задействовала почти 100% боевой мощи, которую стянула к границам Украины, - Минобороны США

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника по обороне США.



Он также отметил, что Россия запустила в Украину более 625 ракет.



По словам чиновника, хотя воздушное пространство над Украиной все еще в противоречивом состоянии, по оценкам США, президент Украины Владимир Зеленский имеет в наличии "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение класса "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.



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