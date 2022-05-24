Россия забрала из затонувшего крейсера "Москва" тела погибших, - представитель ГУР
Спасательная операция на уничтоженном флагмане черноморского флота России длилась не менее двух недель
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
Он подтвердил информацию минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.
Скибицкий утверждает, что спасательная операция на уничтоженном украинскими ракетами "Нептун" флагмане черноморского флота России длилась по меньшей мере две недели.
"Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела погибших, снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть. в руки третьей страны", – сообщил Скибицкий.
- Флагман черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун". В министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
- Впоследствии советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн. А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что в результате уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий черноморским флотом РФ.
- Пентагон подтвердил , что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами".
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