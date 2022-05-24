Россия забрала из затонувшего крейсера "Москва" тела погибших, - представитель ГУР

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.



Он подтвердил информацию минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.

Скибицкий утверждает, что спасательная операция на уничтоженном украинскими ракетами "Нептун" флагмане черноморского флота России длилась по меньшей мере две недели.



"Были привлечены от пяти до семи кораблей. В основном это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела погибших, снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть. в руки третьей страны", – сообщил Скибицкий.

Флагман черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун". В министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

Впоследствии советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн. А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что в результате уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий черноморским флотом РФ.

Пентагон подтвердил , что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами".

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