Россия заблокировала в портах Одесчины 39 гражданских судов
Из-за российской агрессии в портах Одесской области расположены 39 гражданских судов
Об этом сообщает Офис президента.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Одесчине. Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал участников о мерах по обороне региона, а также ситуацию с портами.
По словам Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.
Также во время встречи обсудили сбор урожая в Одесской области, мероприятия по обеспечению аграриев техникой, обеспечение внутренне перемещенных лиц, последствия авиаударов и работу промышленных предприятий во время войны.
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