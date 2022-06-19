Россия заблокировала в портах Одесчины 39 гражданских судов

Об этом сообщает Офис президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации на Одесчине. Глава Одесской ОВА Максим Марченко проинформировал участников о мерах по обороне региона, а также ситуацию с портами.

По словам Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Также во время встречи обсудили сбор урожая в Одесской области, мероприятия по обеспечению аграриев техникой, обеспечение внутренне перемещенных лиц, последствия авиаударов и работу промышленных предприятий во время войны.

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