Россия заблокировала продолжение работы миссии ОБСЕ в Украине
Россия отказалась продолжать мандат наблюдательной миссии ОБСЕ, работавшей на территории Украины. Соединенные Штаты считают такое решение безответственным и неоправданным
Об этом пишет Interfax со ссылкой на постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкла Карпентера.
"Вызывает глубокое сожаление, что РФ заблокировала консенсусное решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это решение – безответственное и неоправданное, однако, думаю, вряд ли вызывает удивление. Никто никогда не забудет действия России, которые привели нас сегодня к этому моменту", – сказал Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Он добавил, что согласен с возражениями, высказанными уважаемым украинским послом и страной пребывания по закрытию Миссии.
"Мы также полностью поддерживаем усилия главы, нацеленные на продолжение переговоров по консенсусу по этому вопросу", - подчеркнул Карпентер.
В завершение обращения представитель подчеркнул, что после войны странам предстоит объединиться и помочь Украине.
Уважаемые коллеги, когда война закончится, нам придется помочь Украине собрать куски и отстроиться. Украинцы борются не только за собственную свободу, но и за свободный мир от имени всех нас. Нам понадобится полная и неизменная преданность всем миролюбивым государствам помочь им в воспроизведении суверенной, демократической и преуспевающей Украины", - добавил Карпентер.
- Напомним, в Луганской области оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанск и Северодонецк, есть погибшие.
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