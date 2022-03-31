Россия заблокировала продолжение работы миссии ОБСЕ в Украине

Об этом пишет Interfax со ссылкой на постоянного представителя США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкла Карпентера.



"Вызывает глубокое сожаление, что РФ заблокировала консенсусное решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине. Это решение – безответственное и неоправданное, однако, думаю, вряд ли вызывает удивление. Никто никогда не забудет действия России, которые привели нас сегодня к этому моменту", – сказал Карпентер на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Он добавил, что согласен с возражениями, высказанными уважаемым украинским послом и страной пребывания по закрытию Миссии.



"Мы также полностью поддерживаем усилия главы, нацеленные на продолжение переговоров по консенсусу по этому вопросу", - подчеркнул Карпентер.



В завершение обращения представитель подчеркнул, что после войны странам предстоит объединиться и помочь Украине.



Уважаемые коллеги, когда война закончится, нам придется помочь Украине собрать куски и отстроиться. Украинцы борются не только за собственную свободу, но и за свободный мир от имени всех нас. Нам понадобится полная и неизменная преданность всем миролюбивым государствам помочь им в воспроизведении суверенной, демократической и преуспевающей Украины", - добавил Карпентер.

Напомним, в Луганской области оккупанты в очередной раз обстреляли Лисичанск и Северодонецк, есть погибшие.