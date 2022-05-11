Россия заблокировала поставки газа из Украины к потребителям Луганщины и Донбасса
Оккупанты лишили Украину возможности транспортировать газ в Луганскую и Донецкую области
Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в фейсбуке.
"Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей", - написал он.
Макогон объяснил, что кафиры несанкционированно перекрыли магистральный газопровод "Шебелинка – Новопсков". По нему Украина поставляла газ в газопроводы Луганской и Донецкой областей.
Макогон напомнил, что Газпром 11 мая прекратил поставлять газ в точку "Сохрановка".
- Напомним, Украина не отвечает за транзит газа через оккупированные Россией территории, это около трети общего объема.
- По оценкам правительства, Украине достаточно своего газа для обеспечения потребностей населения.
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