Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон в фейсбуке.

"Фактически представители агрессора лишили Украину возможности транспортировки газа к потребителям Луганской и Донецкой областей", - написал он.

Макогон объяснил, что кафиры несанкционированно перекрыли магистральный газопровод "Шебелинка – Новопсков". По нему Украина поставляла газ в газопроводы Луганской и Донецкой областей.

Макогон напомнил, что Газпром 11 мая прекратил поставлять газ в точку "Сохрановка".

Напомним, Украина не отвечает за транзит газа через оккупированные Россией территории, это около трети общего объема.

По оценкам правительства, Украине достаточно своего газа для обеспечения потребностей населения.

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