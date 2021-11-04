Россия заблокировала импорт в Украину угля из Казахстана, - Герус

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги Народа" Андрей Герус.



"Российская Федерация остановила транзит уходящего в Украину угля из Казахстана. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы", - написал Герус.



Он отметил, что техническая блокировка происходит на уровне российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с энергетическим углем, который шел в Украину.



Герус отметил, что это ограничение касается только энергетического угля.

Напомним, ранее Герус сообщил, что Россия с 1 ноября прекратит поставки в Украину угля марок А и П.