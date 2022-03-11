Россия заблокировала гумкоридоры из Изюма, Мариуполя, Волновахи и нескольких точек Киевщины, - Верещук

Об этом в вечернем обращении рассказала министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук, передает Еспресо.TV.

"Гуманитарный коридор из Изюма не открылся - российские войска не придерживались режима прекращения огня обстреляли дорогу между Изюмом и Лозовой. С Андреевки и Микуличина на Киевщине, которых должны были эвакуировать в Житомир, тоже не удалось вывезти людей, поскольку российские военные остановили их на блокпосте" , – отметила министр.

Из Макарова и Бородянки в Киевскую область в Житомир также не удалось провести эвакуацию из-за нарушения оккупантами режима прекращения огня. Также не вывезли людей из Волновахи в Покровск.

"Не удалось вывезти людей и из Мариуполя в Запорожье. Завтра мы снова будем пытаться это сделать на виду у всей планеты, на виду у политиков и всех сильных мира сего. Будут журналисты, будут священники – вся Украина будет завтра там. Сначала планируем завезти туда гуманитарный груз, а обратно попробуем эвакуировать людей", – добавила Ирина Верещук.

Чиновник отметила, что удалось вывезти более 1 тысячи человек из Ворзеля. Удалось вывезти из Бучи, Гостомеля, из Козаровичей.

"Завтра мы снова будем продолжать эвакуации, открывая новые маршруты. Спасибо всем за информацию о проблемных местах. Мы обрабатываем ее и используем в нашей работе", - сообщила глава МинВОТ.

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