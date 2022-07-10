Об этом пишет российское государственное агентство ТАСС .

О блокировке свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.

Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии с регламентом блокирования сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ.

Известно, что Die Welt – немецкая газета издательства Axel Springer SE, основанная в 1946 году. Тираж составляет более 250 тысяч экземпляров.

21 июня в России из-за статьи о вторжении в Украину заблокировали сайт британского издания The Telegraph. Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ.

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