Россия заблокировала доступ к немецкой газете Die Welt
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt
Об этом пишет российское государственное агентство ТАСС .
О блокировке свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или страницам сайтов в интернете.
Доступ к сайту www.welt.de был ограничен в соответствии с регламентом блокирования сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ.
Известно, что Die Welt – немецкая газета издательства Axel Springer SE, основанная в 1946 году. Тираж составляет более 250 тысяч экземпляров.
- 21 июня в России из-за статьи о вторжении в Украину заблокировали сайт британского издания The Telegraph. Поскольку сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ.
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