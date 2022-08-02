Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит россиян мощностей, равно как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области.

"Вывод войск, скорее всего, создаст возможность для Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении - так же, как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области", - отмечают эксперты.

Передислокация российских войск в Запорожскую область означает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси.

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