Россия забирает войска с Востока на Юг, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Украина может также атаковать в районе Изюма
Россияне опрокидывают войска с севера Донецкой области в Запорожье и прекращают кампанию по наступлению на Славянск – это, вероятно, создаст возможность для ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении
Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).
Вывод части российских войск из северной части Донецкой области лишит россиян мощностей, равно как российские войска игнорировали фронты Запорожской и Херсонской областей во время наступательных операций в Луганской области.
"Вывод войск, скорее всего, создаст возможность для Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении - так же, как захват Россией Луганской области позволил Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области", - отмечают эксперты.
Передислокация российских войск в Запорожскую область означает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всей южной оси.
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