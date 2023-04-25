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Россия за сутки войны потеряла 690 военных, 12 бронемашин и 2 средства ПВО
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 187 770 военных, 3688 танков и 2437 беспилотников
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личный состав – около 187770 (+690) человек ликвидировано,
- танки ‒ 3688 (+5) ед,
- боевые бронированные машины ‒ 7151 (+12) ед,
- артиллерийские системы – 2863 (+14) ед,
- РСЗО – 539 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 291 (+2) ед,
- самолеты – 308 (+0) ед,
- вертолеты – 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2437 (+24),
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны – 5784 (+31) ед,
- специальная техника – 345 (+6).
Окончательные данные уточняются.
- 23 апреля ВСУ ликвидировали 690 кафиров, 3 танка, 4 БПЛА и вертолет.
- Авиация Сил обороны в сутки, 23 апреля, нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
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