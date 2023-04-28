Ракетная атака России: будем готовы
Россия за сутки войны потеряла 540 военных, 18 артсистем и средство ПВО
Россия потеряла с начала полномасштабной войны в Украине более 188,9 тыс. военнослужащих, 2473 беспилотника, 7184 бронемашины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:
- личный состав – около 189 460 (+540)
- танки ‒ 3694 (+0)
- боевые бронированные машины ‒ 7181 (+3)
- артиллерийские системы – 2905 (+18)
- РСЗО – 543 (+1)
- средства ПВО ‒ 294 (+1)
- самолеты – 308 (+0)
- вертолеты – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6)
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0),
- корабли/катера ‒ 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 5819 (+14)
- специальная техника ‒ 353 (+1)
Данные уточняются.
- 27 апреля сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали 510 российских военных, 21 дрон, 16 бронемашин и два танка.
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