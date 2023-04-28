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Россия за сутки войны потеряла 540 военных, 18 артсистем и средство ПВО

28 апреля, 2023 пятница
08:25
Война с Россией

Россия потеряла с начала полномасштабной войны в Украине более 188,9 тыс. военнослужащих, 2473 беспилотника, 7184 бронемашины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.23 ориентировочно составили:

  • личный состав – около 189 460 (+540)
  • танки ‒ 3694 (+0)
  • боевые бронированные машины ‒ 7181 (+3)
  • артиллерийские системы – 2905 (+18)
  • РСЗО – 543 (+1)
  • средства ПВО ‒ 294 (+1)
  • самолеты – 308 (+0)
  • вертолеты – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2467 (+6)
  • крылатые ракеты ‒ 911 (+0),
  • корабли/катера ‒ 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5819 (+14)
  • специальная техника ‒ 353 (+1)

Данные уточняются.

  • 27 апреля сообщалось, что ВСУ за сутки ликвидировали 510 российских военных, 21 дрон, 16 бронемашин и два танка.
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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