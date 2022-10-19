Россия за сутки уничтожила три энергетических объекта Украины, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский, что за сегодняшние сутки, 19 октября, российский агрессор уничтожил три энергетических объекта
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Есть новые повреждения критической инфраструктуры. В эти сутки три энергетических объекта были уничтожены врагом. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы восстановить нормальные энергетические возможности нашей страны. Но для этого нужно время. И для этого нужны наши с вами совместные усилия. Завтра - еще больше, чем раньше", - заявил президент Украины.
Украинцев также просят экономить электроэнергию.
"Будут разъяснения и от руководителей областных администраций, и от чиновников, но в общем нужно уже с 7 утра завтрашнего дня особо сознательно относиться к потреблению электричества. Пожалуйста, не включайте лишнюю электротехнику. Пожалуйста, ограничивайте потребление электричества той техникой, которая требует много энергии. Завтра очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче", - сказал Владимир Зеленский.
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