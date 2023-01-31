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Россия за сутки потеряла в Украине 850 солдат, 9 боевых бронемашин и 4 беспилотника

31 января, 2023 вторник
08:33
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на украинской земле по меньшей мере 127 500 солдат, 3201 танк, 1951 г. БПЛА

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 127 500 (+850) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3201 (+0) ед.
  • боевых бронированных машин – 6378 (+9) ед.
  • артиллерийских систем – 2197 (+1) ед.
  • РСЗО – 454 (+1) ед.
  • средства ПВО – 221 (+0) ед.
  • самолетов – 293 (+0) ед.
  • вертолетов – 284 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4)
  • крылатые ракеты ‒ 796 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5048 (+7) ед.
  • специальная техника ‒ 200 (+1)

Окончательные данные уточняются.

  • За 30 января ВСУ отразили атаки вражеских войск в районах 13 населенных пунктов. Генштаб также сообщал, что среди подразделений российских войск прослеживается уныние в решениях военно-политического руководства и истощение от интенсивности боев.

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Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
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