Россия за сутки потеряла в Украине 850 солдат, 9 боевых бронемашин и 4 беспилотника
С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла на украинской земле по меньшей мере 127 500 солдат, 3201 танк, 1951 г. БПЛА
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 127 500 (+850) человек ликвидировано
- танков ‒ 3201 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 6378 (+9) ед.
- артиллерийских систем – 2197 (+1) ед.
- РСЗО – 454 (+1) ед.
- средства ПВО – 221 (+0) ед.
- самолетов – 293 (+0) ед.
- вертолетов – 284 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951 (+4)
- крылатые ракеты ‒ 796 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5048 (+7) ед.
- специальная техника ‒ 200 (+1)
Окончательные данные уточняются.
- За 30 января ВСУ отразили атаки вражеских войск в районах 13 населенных пунктов. Генштаб также сообщал, что среди подразделений российских войск прослеживается уныние в решениях военно-политического руководства и истощение от интенсивности боев.
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