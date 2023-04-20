За прошедшие сутки враг открыл огонь по населенным пунктам Харьковщины, загорелся дом
Россия за сутки потеряла в Украине 670 военных, 10 дронов, РСЗО и два танка
С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 184,4 тыс. российских военных, 3667 танков, 2386 беспилотников и 539 реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля 2022 года по 20 апреля 2023 года Россия потеряла в Украине:
- личного состава – около 184 420 (+670) человек,
- танков – 3667 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7120 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2825 (+6) ед,
- РСЗО – 539 (+1) ед,
- средства ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2386 (+10),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли/катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5707 (+15) ед,
- специальная техника – 332 (+2).
Окончательные данные уточняются.
- Генштаб ВСУ также сообщил , что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 21 вражеский "Шахед" из 26 запущенных, а также отразили 55 атак.
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