Оккупанты в Луганской области призвали местные организации и предприятия отчитаться о паспортизации населения, - Генштаб
Россия за сутки потеряла в Украине 620 военных, 17 беспилотников и 3 танка
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 193 210 солдат, 2540 беспилотников и 3710 танков
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:
- личный состав – около 193 210 (+620)
- танки ‒ 3710 (+3)
- боевые бронированные машины ‒ 7224 (+8)
- артиллерийские системы – 2978 (+16)
- РСЗО – 550 (+3)
- средства ПВО – 304 (+0)
- самолеты – 308 (+0)
- вертолеты – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2540 (+17)
- крылатые ракеты ‒ 947 (+0)
- корабли/катера ‒ 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 5916 (+30)
- специальная техника – 373 (+3).
Данные уточняются.
- 5 мая стало известно, что оккупационная администрация Луганской области призвала местные организации и предприятия предоставить информацию о мерах по принудительной паспортизации населения.
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