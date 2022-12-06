Россия за сутки потеряла 510 военных, 5 танков и 5 дронов, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны РФ против Украины уничтожено 92 200 оккупантов, 2929 танков, 5905 бронемашин и 1587 беспилотников
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на facebook-странице .
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 92 200 (+510) человек ликвидировано
- танков ‒ 2929 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 5905 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 1915 (+1) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средства ПВО – 211 (+0) ед.
- самолетов – 281 (+0) ед.
- вертолетов – 264 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 592 (+61)
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4505 (+8) ед.
- специальная техника ‒ 163 (+0)
В Генштабе добавили, что потери врага на поле боя уточняются.
- Напомним, 5 декабря авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по вражеским районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, подобные 8 районов поразили ракетные и артиллерийские войска.
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