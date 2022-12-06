Россия за сутки потеряла 510 военных, 5 танков и 5 дронов, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на facebook-странице .

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 92 200 (+510) человек ликвидировано

танков ‒ 2929 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 5905 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1915 (+1) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средства ПВО – 211 (+0) ед.

самолетов – 281 (+0) ед.

вертолетов – 264 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1587 (+5)

крылатые ракеты ‒ 592 (+61)

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4505 (+8) ед.

специальная техника ‒ 163 (+0)

В Генштабе добавили, что потери врага на поле боя уточняются.

Напомним, 5 декабря авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по вражеским районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, подобные 8 районов поразили ракетные и артиллерийские войска.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb