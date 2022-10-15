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Россия за сутки потеряла 400 военных, 7 боевых бронемашин и 2 вертолета
С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 64 700 военных, 5179 боевых бронемашин и 242 вертолета
Об этом на фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
С 24 февраля по 15 октября Россия на войне против Украины потеряла:
- личного состава – около 64 700 (+400) человек,
- танков – 2524 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 5179 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 1582 (+16) ед,
- РСЗО – 365 (+3) ед,
- средства ПВО – 186 (+0) ед,
- самолетов – 268 (+0) ед,
- вертолетов – 242 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1210 (+11),
- крылатые ракеты – 316 (+0),
- корабли /катера – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7) ед,
- специальная техника – 142 (+0).
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