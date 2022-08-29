Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке . Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 августа ориентировочно составили:

личного состава ‒ 47100 (+350) человек ликвидировано

танков ‒ 1947 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 4269 (+12) ед.

артиллерийских систем – 1060 (+10) ед.

РСЗО ‒ 279 (+5) ед.

средства ПВО – 149 (+1) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов – 203 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6)

крылатые ракеты ‒ 196 (+0)

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 3188 (+17) ед.

специальная техника ‒ 101 (+2)

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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