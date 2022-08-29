Россия за сутки потеряла 350 военных, 1 вертолет и 5 реактивных систем залпового огня, - Генштаб ВСУ
Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 47100 оккупантов, 1947 танков и 203 вертолета
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .Общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 августа ориентировочно составили:
- личного состава ‒ 47100 (+350) человек ликвидировано
- танков ‒ 1947 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 4269 (+12) ед.
- артиллерийских систем – 1060 (+10) ед.
- РСЗО ‒ 279 (+5) ед.
- средства ПВО – 149 (+1) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов – 203 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+6)
- крылатые ракеты ‒ 196 (+0)
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 3188 (+17) ед.
- специальная техника ‒ 101 (+2)
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
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