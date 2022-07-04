Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:

личного состава – около 36 200 (+230 в сутки) лиц ликвидировано;

танков – 1589 (+5) ед.;

боевых бронированных машин – 3 754 (+10) ед.;

артиллерийских систем – 804 (+3) ед.;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) - 246 (+0) ед;

средства ПВО – 105 (+0) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 187 (+0) ед;

БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 658 (+4);

крылатые ракеты – 144 (+0);

корабли /катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед;

специальная техника – 65 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные не окончательны.

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