Россия за сутки потеряла 230 военных, 10 бронемашин, 5 танков и 3 артсистемы, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 4 июля Россия потеряла около 36 200 военных, 3 754 бронемашины, 1 589 танков и 804 системы артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:
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личного состава – около 36 200 (+230 в сутки) лиц ликвидировано;
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танков – 1589 (+5) ед.;
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боевых бронированных машин – 3 754 (+10) ед.;
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артиллерийских систем – 804 (+3) ед.;
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РСЗО (реактивных систем залпового огня) - 246 (+0) ед;
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средства ПВО – 105 (+0) ед.;
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самолетов – 217 (+0) ед;
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вертолетов - 187 (+0) ед;
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БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
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крылатые ракеты – 144 (+0);
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корабли /катера - 15 (+0) ед;
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автомобильной техники и автоцистерн - 2629 (+11) ед;
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специальная техника – 65 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные не окончательны.
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