Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке . С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:

личного состава – около 35 000 (+150 в сутки) лиц ликвидировано;

танков – 1 552 (+20) ед.;

боевых бронированных машин – 3 687 (+28) ед;

артиллерийских систем – 771 (+7) ед.;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) - 243 (+0) ед;

средства ПВО – 101 (+2) ед.;

самолетов – 217 (+0) ед;

вертолетов - 184 (+0) ед;

БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 636 (+6);

крылатые ракеты – 139 (+0);

корабли /катера - 14 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11) ед;

специальная техника – 60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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