Россия за сутки потеряла 150 военных, 20 танков, 2 средства ПВО и 6 беспилотников, - Генштаб ВСУ
С 24 февраля по 27 июня Россия потеряла около 35 000 военных, 3 687 бронемашин, 1 552 танка и 771 систему артиллерии
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке .С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла:
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личного состава – около 35 000 (+150 в сутки) лиц ликвидировано;
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танков – 1 552 (+20) ед.;
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боевых бронированных машин – 3 687 (+28) ед;
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артиллерийских систем – 771 (+7) ед.;
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РСЗО (реактивных систем залпового огня) - 243 (+0) ед;
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средства ПВО – 101 (+2) ед.;
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самолетов – 217 (+0) ед;
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вертолетов - 184 (+0) ед;
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БПЛА (беспилотники) оперативно-тактического уровня – 636 (+6);
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крылатые ракеты – 139 (+0);
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корабли /катера - 14 (+0) ед;
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автомобильной техники и автоцистерн - 2575 (+11) ед;
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специальная техника – 60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
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