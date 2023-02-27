Россия за сутки 97 раз катила по Херсонщине, погибший
26 февраля российская армия обстреляла 97 раз населенные пункты Херсонской области. В результате погиб человек
Об этом информирует глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин .
"Противник совершил - 97 обстрелов. Пострадали 27 населенных пунктов области", - пишет глава ОВА.
Сообщается, что Херсон решисты обстреляли 21 раз.
За прошедшие сутки российские снаряды попали в жилые кварталы, а именно частные и многоквартирные дома.
В результате попадания один мирный житель погиб, двое получили ранения разной степени тяжести.
26 февраля с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировали 39 человек.
- За сутки 25 февраля российская армия 78 раз атаковала Херсонщину из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА: два человека погибли, семеро получили ранения.
- В ночь с 26 на 27 февраля работа Сил обороны была достаточно результативна. Уничтожены два склада с боеприпасами в районе Новой Каховки и Солонцев, найдены позиции врага и уничтожены 35 военнослужащих РФ, - отметила Гуменюк.
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