Россия за прошедшие сутки принудительно вывезла из Мариуполя 474 человека, в том числе 69 детей, - советник мэра

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram.



"За минувшие сутки из Мариуполя в с. Безымянное в фильтрационный лагерь депортировано 474 человека, включая 69 детей. Россия не останавливает процесс депортации и похищения украинцев. Преступление, которое продолжается. С другой стороны, если Путин говорит, что Мариуполь оккупирован, нет боевых действий и здесь безопасно, зачем вывозить людей под эгидой эвакуации? Россия настолько сама запуталась в своих преступлениях и лжи о ней, что даже не пытается стыковать собственную ложь между собой", - написал он.



По словам Андрющенко, на тех домах, где остались жильцы, оставляют надписи: "Здесь живут люди". Пытаясь так спастись от мародерства.



"Но сейчас и это не спасение. Если дом в хорошем состоянии – на двери появляется Z, а люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного", – добавил Андрющенко.

Мариуполь оцеплен российскими войсками с 1 марта. По состоянию на 24 апреля более 20 тысяч мариупольцев погибли из-за нападения России на Украину и наступления на Мариуполь.

За ночь 26 апреля мариупольский завод "Азовсталь" претерпел 35 авиаударов, пострадали гражданские, бойцы полка "Азов" оказывают им помощь.