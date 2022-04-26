Россия за прошедшие сутки принудительно вывезла из Мариуполя 474 человека, в том числе 69 детей, - советник мэра
За прошедшие сутки, 25 апреля, россияне вывезли из Мариуполя в поселок Безымянное 474 человека. Среди них 69 детей
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram.
"За минувшие сутки из Мариуполя в с. Безымянное в фильтрационный лагерь депортировано 474 человека, включая 69 детей. Россия не останавливает процесс депортации и похищения украинцев. Преступление, которое продолжается. С другой стороны, если Путин говорит, что Мариуполь оккупирован, нет боевых действий и здесь безопасно, зачем вывозить людей под эгидой эвакуации? Россия настолько сама запуталась в своих преступлениях и лжи о ней, что даже не пытается стыковать собственную ложь между собой", - написал он.
По словам Андрющенко, на тех домах, где остались жильцы, оставляют надписи: "Здесь живут люди". Пытаясь так спастись от мародерства.
"Но сейчас и это не спасение. Если дом в хорошем состоянии – на двери появляется Z, а люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного", – добавил Андрющенко.
- Мариуполь оцеплен российскими войсками с 1 марта. По состоянию на 24 апреля более 20 тысяч мариупольцев погибли из-за нападения России на Украину и наступления на Мариуполь.
- За ночь 26 апреля мариупольский завод "Азовсталь" претерпел 35 авиаударов, пострадали гражданские, бойцы полка "Азов" оказывают им помощь.
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