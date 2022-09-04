Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Как говорится в сообщении, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, МКИП зафиксировало 500 эпизодов разрушений и повреждений объектов культурного наследия. Больше всего пострадали Донецкая область – 130 случаев, Харьковская – 108 случаев.

"Полгода войны – полтысячи поврежденных/уничтоженных Россией объектов культурного наследия и учреждений культуры. Разве после такого кто-то еще сомневается, что одна из главных целей Путина – украинская культура? Должны сделать все возможное, чтобы защитить, восстановить и сохранить наше уникальное достояние", – отметил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Как сообщает пресс-служба Министерства, 500-м объектом стал памятник архитектуры местного значения – здание бывшего Реального училища, построенное в 1882 г. в Изюме Харьковской области по адресу ул. Старопочтовая, 22. Отмечается, что до последнего времени в здании размещался Изюмский лицей № 4. А в марте 2022 года в результате многочисленных российских обстрелов памятка была частично разрушена.

"В целом в результате обстрелов оккупантов разрушены и повреждены 142 объекта культурного наследия: 23 памятника национального значения, 112 памятников местного значения и 7 новобнаруженных объектов культурного наследия. А также 132 объекта ценной исторической застройки", - пишет пресс-служба МКИП.

Сообщается, что Россия уничтожила или повредила 377 художественных объектов и культурных заведений.

"169 религиозных сооружений, 75 домов культуры, театров, кинотеатров и других художественных центров, 52 мемориальных памятника и произведения искусства, 45 библиотек, 36 музеев и заповедников", - отмечают в Министерстве.

Также Минкульт обращается к гражданам Украины с просьбой о помощи в сборе информации.

"Помочь в сборе информации можно так: послать информацию о поврежденных или разрушенных объектах культурного наследия, которых еще нет в базе МКИП, в ваших регионах и общинах сюда", - говорится в сообщении.

Украина совместно с Латвией будет восстанавливать поврежденные россиянами памятки культуры благодаря 3D-сканерам.

В Украине запустили проект "Сохраните украинскую культуру", который поможет собрать средства на восстановление разрушенного армией РФ наследия.

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