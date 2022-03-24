Россия за месяц войны выпустила 1200 ракет по Украине, но у нее еще осталось много
В Пентагоне отметили, что рашисты еще не использовали большую часть своего арсенала.
Об этом заявили в Министерстве обороны США, об этом пишет ABC News, сообщает " Эспрессо ".
В Пентагоне утверждают, что меньше всего россияне используют крылатые ракеты, поскольку их мало, хотя все еще они имеют более 50% запасов, которые собрали до начала войны. "Они все еще имеют большое количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", - заявили в Минобороны США.
Несмотря на то, что российские военные израсходовали большое количество ракет, подготовленных для вторжения в Украину, у них еще осталось очень много, из класса «земля-воздух» и крылатые – утверждают американские военные.
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